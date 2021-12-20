Влада штату Вашингтон оголосила НС через масштабну повінь

18:48 16 листопад Київ, Україна

На американський штат Вашингтон обрушилася повінь, через що місцева влада ввела надзвичайний стан (НС). Зокрема, частково було закрито міжштатну автомагістраль та відзначено значні перебої у подачі електрики. Наразі евакуювали понад 500 людей.



Про це повідомляє CNN.



Співробітники служби надзвичайних ситуацій в окрузі Ватком, неподалік кордону з Канадою, проводили пошуково-рятувальні операції, оскільки понад 500 осіб були змушені залишити свої будинки.

«Рятувальні машини змогли дістатися багатьох жителів, а човни використовувалися в місцях, де вода була надто глибокою», - йдеться у повідомленні. За словами офіційних осіб, сотні жителів було переселено у три «швидко встановлені» притулки в окрузі.

В окрузі Клаллам десять осіб, у тому числі 4 дітей, були евакуйовані, оскільки повінь охопила житловий район.



Зазначають, що евакуацію здійснювали за допомогою гелікоптерів Служби берегової охорони.



Негода також вплинула на енергетичну інфраструктуру штату, залишивши без світла понад 55 000 споживачів.