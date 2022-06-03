Влада Шрі-Ланки затримала літак російської авіакомпанії

11:07 03 червня Київ, Україна

Високий комерційний суд Коломбо видав наказ, який забороняє рейсу "Аерофлот" залишати Шрі-Ланку у напрямку москви.



Згідно з розпорядженням, літак Airbus A330, який мав вилетіти до москви, затриманий у міжнародному аеропорту Бандаранаїке (BIA).



Наказ було видано суддею Високого комерційного суду Коломбо Харшею Сетунгою після розгляду скарги, поданої ірландською компанією Celestial Aviation Trading Limited. Він діятиме до 16 числа поточного місяця. Заявник подав скаргу, вимагаючи судової заборони на виліт із Шрі-Ланки літака. 191 пасажир був направлений в готелі поряд з аеропортом.

Літак був затриманий незважаючи на те, що влада Шрі-Ланки дала гарантії, що вони не затримуватимуть літаки, які росія вкрала у власників після початку вторгнення в Україну.