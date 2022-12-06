Влада Північної Македонії відмовила у громадянстві колишньому нардепу Онищенку

17:05 06 грудня Київ, Україна

Колишньому нардепу Олександру Онищенку, який також перебуває під санкціями США та фігурує у корупційному розслідуванні в Україні, відмовлено у наданні громадянства.



Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США та фігурує у корупційному розслідуванні в Україні.



Про це повідомляє Balkan Insight (BIRN).

"Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачеві, який також перебуває в чорному списку США, було видано паспорт за нез'ясованих обставин", - йдеться у повідомленні видання.