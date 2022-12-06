Влада Північної Македонії відмовила у громадянстві колишньому нардепу Онищенку

Колишньому нардепу Олександру Онищенку, який також перебуває під санкціями США та фігурує у корупційному розслідуванні в Україні, відмовлено у наданні громадянства.
Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США та фігурує у корупційному розслідуванні в Україні.
Про це повідомляє Balkan Insight (BIRN).
Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США та фігурує у корупційному розслідуванні в Україні.
Про це повідомляє Balkan Insight (BIRN).
Як повідомлялося, рішення про надання Онищенку громадянства було ухвалено ще наприкінці травня 2022 року на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було прийнято без обговорень і за відсутності самого ексдепутата.
У протоколі засідання уряду, який було опубліковано пізніше, зазначено, що громадянство Онищенка було надано з урахуванням "позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту" Північної Македонії.
Нагадаємо, Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів" Віктора Януковича. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру у завданні шкоди держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.
У тому ж році Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше заарештував його майно, але депутат встиг виїхати за кордон. Спочатку він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україну. Але німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому випадку "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання у в'язницях".
У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до списку санкцій за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство росії.
У протоколі засідання уряду, який було опубліковано пізніше, зазначено, що громадянство Онищенка було надано з урахуванням "позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту" Північної Македонії.
Нагадаємо, Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів" Віктора Януковича. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру у завданні шкоди держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.
У тому ж році Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше заарештував його майно, але депутат встиг виїхати за кордон. Спочатку він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україну. Але німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому випадку "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання у в'язницях".
У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до списку санкцій за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство росії.
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