Влада Саудівської Аравії хоче озеленити країну і висадити 10 млрд дерев

09:58 28 березень Київ, Україна

У той час, як глави сорока держав планують зібратися на черговий саміт з проблем глобальних кліматичних змін, влада Саудівської Аравії робить конкретні кроки для порятунку свого регіону. Так, наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд схвалив програму озеленення королівства, в рамках якої буде посаджено 10 млрд дерев протягом найближчих десятиліть. Про це повідомив портал Akhbar Al Saudiya.

Одночасно кронпринц має намір запустити "за сприяння арабських братів" програму "зелений Близький Схід", яка передбачає посадку 40 млрд дерев по всьому регіону.

"Як провідний світовий виробник нафти, наше королівство усвідомлює свою частку відповідальності за подолання наслідків кліматичних змін і прагне стати глобальним лідером в створенні більш зеленого світу", - пояснив рішення Мухаммед бен Сальман.

За його словами, найбільшим екологічним викликом для регіону є наступ пустель.

"Щорічні втрати від піщаних бур становлять $13 млрд, а забруднення повітря парниковими газами призвело до скорочення середньої тривалості життя в Саудівській Аравії на 1,5 року. Тому наші зусилля будуть спрямовані на збільшення природного рослинного покриву, скорочення вуглецевих викидів, боротьбу із забрудненням і деградацією земель", - зазначив принц.

Як вказав Мухаммед бен Сальман, саудівське королівство буде взаємодіяти з іншими країнами "в розробці зеленої дорожньої карти, яка захистить планету". Він підкреслив, що реалізація стратегічної програми "Бачення Саудівської Аравії: 2030", прийнятої в 2016 році, дозволить підняти якість життя підданих.

Раніше міністр екології України Роман Абрамовський заявив про негативну дію клімату на територію країни. За його словами, південь може стати пустелею.