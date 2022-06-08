Влада росії заборонила японцям рибалити в районі окупованих Курил

14:26 08 червня Київ, Україна

МЗС росії повідомило про припинення російсько-японської угоди 1998 року, тим самим заборонивши Японії рибний промисел біля окупованих південних Курил за квотою, що виділяється росією.



У відомстві уточнили, що рішення було ухвалено через спроби Японії заморозити виплати, що належать москві в рамках угоди.

"Токіо затягує з підписанням щорічного виконавчого документа про надання безоплатної технічної допомоги Сахалінській області, який є невіддільним елементом забезпечення функціонування цієї міжурядової домовленості", - йдеться у публікації.

Реалізація домовленостей відновиться, коли Японія перекаже росії гроші, додали в міністерстві.



7 червня японська влада прийняла новий пакет санкцій проти росії. Під обмеження потрапили два російські та один білоруський банк.



Наприкінці квітня Японія вперше за 19 років назвала Південні Курили незаконно окупованими росією. Ця фраза прописана у новій «Синій книзі з дипломатії».



Після початку військового конфлікту в Україні Токіо повернувся до жорсткої риторики щодо приналежності курильських островів. 21 березня москва відмовилася від переговорів про укладання миру за підсумками Другої світової війни через "недружню" політику Японії та запровадження антиросійських санкцій.