Влада Росії втричі збільшила фінансування пропагандистської машини

22:44 12 квітня Київ, Україна

У Росії градус державної пропаганди досягнув рівнів, які не бачили з часів сталінського СРСР. За січень-березень за статтею «засоби масової інформації» федеральний бюджет виділив 17400000000 рублів.

Такі дані наводить статистика Мінфіну.



Порівняно з тим же періодом минулого року (5,4 млрд рублів) витрати на державні телеканали, агенції та видання підскочили у 3,2 рази. У березні, коли йшли бойові дії, бюджет витратив на ці цілі 11,9 млрд рублів - удвічі більше, ніж за січень-лютий разом узяті (5,5 млрд)



Хоча конкуренти в особі великих незалежних ЗМІ були масово зачищені, соцмережі заблоковані, а за публікацію "фейків" про діяльність збройних сил запроваджено 10-річні тюремні терміни, влада збільшила вливання у пропагандистську машину рекордним темпом серед усіх статей скарбниці.



Так, наприклад, фінансування армії, що веде найбільшу війну з часів Афганістану, зросло лише на 11% (до 824 млрд. рублів). Витрати на соціальну підтримку громадян, по кишенях яких вдарив рекордний за два десятиліття стрибок інфляції, зросли лише на 6,5% (1,719 трлн. рублів).



Держпропаганда, що вводить населення у військовий гіпноз, щедро фінансується з федеральної скарбниці, на доходах якої санкції поки не позначилися.



Відповідно до закону про бюджет, на фінансування ЗМІ за рік має бути виділено 114,8 млрд. рублів.



З цієї суми 28700000000 рублів закладено для АНО «ТВ Новини» (керуючої RT); 25,2 млрд рублів - для ВТРК; 1,73 млрд рублів – для «Громадського телебачення Росії»; 1 млрд – для телецентру «Останкіно»; 6 млрд – для «Першого каналу».



7,5 млрд рублів у вигляді колективної субсидії бюджет виділяє «Першому каналу», НТВ, ТРК «Петербург», «ТВ Центру» та «Каруселі». 1,8 млрд рублів має отримати канал «Зірка».



Крім цього, 9,3 млрд рублів закладено для МІА «Росія Сьогодні», 3,6 млрд рублів – для агентства «ІТАР-ТАРС».