Влада росії дозволила Угорщині відстрочити платежі за газ

19:29 03 жовтня Київ, Україна

Російський енергетичний гігант ПАТ "Газпром" дозволить Угорщині за необхідності відстрочити платежі за природний газ.

Угорський державний енерготрейдер MOV отримав трирічну відстрочку за рахунками за газ, які підлягають сплаті протягом наступних шести місяців, повідомляє Міністерство економічного розвитку Угорщини.

Угорщина, яка закуповує в росії 4,5 млрд кубометрів газу щорічно і покриває за рахунок «Газпрому» понад 80% своїх потреб в імпорті газу, влітку домовилася про додаткові поставки на 700 млн кубів.



Але цей газ не по кишені тендітній угорській економіці, витрати якої на закупівлю енергоносіїв цього року досягнуть 19 млрд доларів, що майже вп'ятеро більше, ніж у 2019 році.



Додаткові закупівлі газу, за оцінкою уряду, коштуватимуть 740 млрд форинтів, або 1,7 млрд доларів, що збільшить дірку в державному бюджеті до 6,1% ВВП. Спочатку угорський Мінфін закладав дефіцит у 4,9% ВВП.



Проблему посилює те, що Угорщина стикається з гострою нестачею твердої валюти, якою оплачуються постачання газу: дефіцит платіжного балансу країни досяг 6,6% ВВП - настільки відтік валюти перевищив приплив за основними операціями.



При цьому золото-валютні резерви угорського ЦБ впали нижче за критичний поріг за нормативами МВФ, який вимагає, щоб їхній обсяг покривав принаймні три місяці імпорту. На цьому фоні угорська валюта - форинт - стрімко дешевшає: вона втратила 4% за останній тиждень і 13% з початку року, увійшовши до топ-3 найгірших серед аналогів на ринках, що розвиваються..



Можливість відстрочення платежів на адресу "Газпрому" "розширить простір для маневру і покращить ліквідність MVM, заявила компанія.