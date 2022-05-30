Влада росії почала тестувати блокування сервісів VPN

08:40 30 травня Київ, Україна

Від спроб закрити доступ до окремих VPN-клієнтів, які продовжують працювати, всупереч зусиллям роскомнагляду, влада росії перейшла до блокування протоколів, за допомогою яких VPN провайдер підключається до серверів.

Таким чином росіянам намагаються обрізати останній канал до заблокованих іноземних соцмереж та ресурсів.



Як повідомляє GlobalCheck, у неділю виникли проблеми з доступністю двох популярних VPN-протоколів – IPsec та IKEv2. Складнощі стали відчувати користувачі в Сибіру та південних регіонах росії, включаючи Краснодар та Ростов-на-Дону.



VPN використовується не тільки для виходу в інтернет без цензури, але й для зв'язку між офісами та філіями компанії, пояснює джерело на телеком-ринку. Під загрозою паралічу може опинитися робота структур, у яких більше одного офісу, продовжує він: «Грубо кажучи, мережа продовольчих магазинів «П'ятірочка» в регіоні не зможе вибити чек, оскільки немає VPN і немає з'єднання з базою в москві».