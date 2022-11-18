Влада рф могла спланувати інцидент з ракетою, щоб посварити Польщу та Україну – прем'єр Польщі

17:59 16 листопада Київ, Україна





Про це на засіданні Ради національної безпеки Польщі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Rzeszow 112. Ракета , через вибух якої загинули двоє людей на агропідприємстві в польському селі Пшеводув, ймовірно, використовувалася протиповітряною обороною України, проте не слід виключати ймовірність свідомої провокації з боку росії, спрямованої на погіршення відносин між Україною та Польщею.Про це на засіданні Ради національної безпеки Польщі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Rzeszow 112.

"Ми чудово знаємо, що росіяни можуть використовувати пропаганду, але й можуть запланувати певні дії. Завжди слід усвідомлювати, що це все відбувається за умов жорстокої війни росії проти України. Отже, росія, яка поспіхом відступала з Херсона, могла хотіти організувати такі події, де атака могла бути одним із додаткових чи головних елементів, щоб посварити між собою Польщу та Україну”, - наголосив політик.

Прем'єр також наголосив, що всі спецслужби Польщі перебувають у стані готовності до посилення безпеки Польщі у зв'язку з інцидентом.



Раніше повідомлялося, що Україна просить надати доступ до місця вибуху у Польщі.