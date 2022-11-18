Влада рф могла спланувати інцидент з ракетою, щоб посварити Польщу та Україну – прем'єр Польщі

Ракета, через вибух якої загинули двоє людей на агропідприємстві в польському селі Пшеводув, ймовірно, використовувалася протиповітряною обороною України, проте не слід виключати ймовірність свідомої провокації з боку росії, спрямованої на погіршення відносин між Україною та Польщею.
Про це на засіданні Ради національної безпеки Польщі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Rzeszow 112.
Про це на засіданні Ради національної безпеки Польщі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Rzeszow 112.
Прем'єр також наголосив, що всі спецслужби Польщі перебувають у стані готовності до посилення безпеки Польщі у зв'язку з інцидентом.
Раніше повідомлялося, що Україна просить надати доступ до місця вибуху у Польщі.
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