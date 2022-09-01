Влада Польщі зібралася зміцнити кордон з рф за допомогою електронного паркану

17:03 04 серпня Київ, Україна

Прикордонна служба Польщі повідомила, що ведеться будівництво електронного бар'єру завдовжки 202 кілометри на польсько-білоруському кордоні.

Передає польська агенція PAP.

За словами прессекретарки головного коменданта Прикордонної варти республіки Ганни Михальської, розширення периметральної охорони кордону заплановано на ділянці біля кордону з Калінінградською областю та біля прикордонної річки Буг поряд із республікою білорусь та Україною.



Зараз на білоруському кордоні на додаток до 5-метрового паркану йде будівництво 202-кілометрового бар'єру. Там уже встановили стовпи під камери, пізніше з'являться датчики та сенсори.



У лютому стало відомо про плани Польщі збудувати стіну на кордоні з росією в рамках виконання закону про зміцнення безпеки країни, який набув чинності у листопаді 2021-го.



Глава польської прикордонної служби Томаш Прага говорив, що добудований у червні багатометровий мур став відповіддю на дії президента білорусії олександра лукашенка, який минулого року створив міграційну кризу на кордоні.



Після початку війни в Україні Варшава занепокоїлася своєю обороноздатністю, в тому числі через антипольську риторику, що почалася в росії. У березні прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував розмістити в країні американську ядерну зброю «для стримування москви», на третину збільшити американський військовий контингент на східному фланзі НАТО та створити у Польщі новий командний центр альянсу. Ідею про додаткові війська НАТО підтримали прибалтійські держави.