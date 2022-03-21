Влада Польщі планує запровадити податок для компаній, які продовжують працювати в РФ

16:51 21 березня Київ, Україна

Уряд Польщі хоче запровадити додатковий податок для компаній, включаючи міжнародні, які вирішили продовжувати вести бізнес у РФ, повідомило у понеділок агентство Bloomberg із посиланням на представника польської влади Петра Мюллера.



За даними агентства, влада почне переговори з опозиційними партіями щодо цього податку.



Також, зазначає агентство, влада хоче отримати від опозиції підтримку таких заходів, які вимагатимуть внесення змін до конституції країни: йдеться про конфіскацію активів російських громадян та комерційних підприємств, які підтримують дії РФ.





