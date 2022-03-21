Влада Польщі планує запровадити податок для компаній, які продовжують працювати в РФ

Уряд Польщі хоче запровадити додатковий податок для компаній, включаючи міжнародні, які вирішили продовжувати вести бізнес у РФ, повідомило у понеділок агентство Bloomberg із посиланням на представника польської влади Петра Мюллера.
За даними агентства, влада почне переговори з опозиційними партіями щодо цього податку.
Також, зазначає агентство, влада хоче отримати від опозиції підтримку таких заходів, які вимагатимуть внесення змін до конституції країни: йдеться про конфіскацію активів російських громадян та комерційних підприємств, які підтримують дії РФ.
За даними агентства, влада почне переговори з опозиційними партіями щодо цього податку.
Також, зазначає агентство, влада хоче отримати від опозиції підтримку таких заходів, які вимагатимуть внесення змін до конституції країни: йдеться про конфіскацію активів російських громадян та комерційних підприємств, які підтримують дії РФ.
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