Влада Пакистану обмежила в'їзд в країну представникам 12 країн

З 23 березня на території Пакистану заборонено знаходитися представникам 12 держав. Таке рішення прийняло управління цивільної авіації Пакистану через зростання інфікованих коронавірусом в країні.
Так, тепер тимчасово в Пакистан не зможуть потрапити громадяни Бразилії, Мозамбіку, ПАР, Коморських островів, Руанди, Перу, Колумбії, Ботсвани, Кенії, Замбії, Гани, Танзанії.
Заборона, спрямована на стримування поширення коронавірусу, буде діяти з 23 березня по 5 квітня.
Громадяни інших країн перед прибуттям до Пакистану повинні пройти тест на COVID-19.
У Пакистані з початку пандемії на коронавірус захворіли 626 802 особи, летальних випадків - 13 843.
Так, тепер тимчасово в Пакистан не зможуть потрапити громадяни Бразилії, Мозамбіку, ПАР, Коморських островів, Руанди, Перу, Колумбії, Ботсвани, Кенії, Замбії, Гани, Танзанії.
Заборона, спрямована на стримування поширення коронавірусу, буде діяти з 23 березня по 5 квітня.
Громадяни інших країн перед прибуттям до Пакистану повинні пройти тест на COVID-19.
У Пакистані з початку пандемії на коронавірус захворіли 626 802 особи, летальних випадків - 13 843.
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