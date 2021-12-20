Влада Пакистану обмежила в'їзд в країну представникам 12 країн

09:27 22 березень Київ, Україна

З 23 березня на території Пакистану заборонено знаходитися представникам 12 держав. Таке рішення прийняло управління цивільної авіації Пакистану через зростання інфікованих коронавірусом в країні.

Так, тепер тимчасово в Пакистан не зможуть потрапити громадяни Бразилії, Мозамбіку, ПАР, Коморських островів, Руанди, Перу, Колумбії, Ботсвани, Кенії, Замбії, Гани, Танзанії.

Заборона, спрямована на стримування поширення коронавірусу, буде діяти з 23 березня по 5 квітня.

Громадяни інших країн перед прибуттям до Пакистану повинні пройти тест на COVID-19.

У Пакистані з початку пандемії на коронавірус захворіли 626 802 особи, летальних випадків - 13 843.