Влада Мексики вирішила депортувати росіян, які приїхали без зворотного квитка

Громадян росії, які прибули до Мексики без зворотного квитка, стали депортувати. Мексиканські прикордонники стали суворіше перевіряти документи росіян під час в'їзду до країни, повідомляють російські ЗМІ.
У соцмережах росіяни почали скаржитися, що їх не випустили з аеропорту прильоту в Мексиці, ці випадки підтверджують і посольство, і туроператори.
Повідомляють, що заборона на в'їзд діє для тих туристів, які не мають зворотного квитка. Причини в тому, що останнім часом почастішали випадки, коли росіяни приїжджають до Мексики лише з метою перетнути кордон із США та нелегально залишитися в Америці. Якщо зворотного квитка немає, іноземців відправляють до ізолятора. Далі на них чекає депортація коштом авіакомпанії.
Як зазначають представники туроператорів, відмови у в'їзді одержують ті, хто подорожує індивідуально.
У соцмережах росіяни почали скаржитися, що їх не випустили з аеропорту прильоту в Мексиці, ці випадки підтверджують і посольство, і туроператори.
Повідомляють, що заборона на в'їзд діє для тих туристів, які не мають зворотного квитка. Причини в тому, що останнім часом почастішали випадки, коли росіяни приїжджають до Мексики лише з метою перетнути кордон із США та нелегально залишитися в Америці. Якщо зворотного квитка немає, іноземців відправляють до ізолятора. Далі на них чекає депортація коштом авіакомпанії.
Як зазначають представники туроператорів, відмови у в'їзді одержують ті, хто подорожує індивідуально.
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