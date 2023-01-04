Влада Литви хоче запровадити мораторій на російську культуру

15:12 04 січня Київ, Україна

Литовський міністр культури Симонас Кайріс заявив, що рф свідомо використовує культуру як зброю, тому хоче ввести ментальний карантин на твори російських виконавців. Про це він заявив під час дискусійної програми ТВ-форум.

Гості студії відзначили слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявив в інтерв'ю The Guardian такі самі слова, як і Кайріс.

За його словами, росія наголошує, що її культура незамінна і висока, і цим насаджує та поширює ідеологію величі свого народу.

При цьому Кайріс наголосив не на знищенні книг чи музичних записів, а скоріше на навмисній паузі щодо російської культури.
 
"Росія свідомо використовує культуру як зброю, у важливі для литовської держави дні надсилала до нас своїх виконавців, переважно представників поп-культури. Мені подобається запропонована ідея запровадити ментальний карантин для російської культури, відмовитись від творів, які раніше здавалися нам прийнятними”, - заявив він.