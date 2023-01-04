Влада Литви хоче запровадити мораторій на російську культуру

15:12 04 січня Київ, Україна

Литовський міністр культури Симонас Кайріс заявив, що рф свідомо використовує культуру як зброю, тому хоче ввести ментальний карантин на твори російських виконавців. Про це він заявив під час дискусійної програми ТВ-форум.



Гості студії відзначили слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявив в інтерв'ю The Guardian такі самі слова, як і Кайріс.



За його словами, росія наголошує, що її культура незамінна і висока, і цим насаджує та поширює ідеологію величі свого народу.



При цьому Кайріс наголосив не на знищенні книг чи музичних записів, а скоріше на навмисній паузі щодо російської культури.