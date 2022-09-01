Влада Латвії анулювала 761 посвідку на проживання росіян

15:25 31 серпня Київ, Україна

З моменту вторгнення росії в Україну, уряд Латвії анулював 761 посвідку на проживання росіян.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Управління у справах громадянства та міграції Латвії.



Так, у період з 24 лютого по 26 серпня було анульовано 578 тимчасових дозволів на проживання громадян росії та 183 постійні посвідки на проживання громадян росії.



При цьому 264 дозволи було анульовано, оскільки не було своєчасно подано документи. Інші причини анулювання пов'язані з припиненням трудових відносин, зміною причин перебування в Латвії, отриманням громадянства Латвії. Так, наприклад, у 32 випадках були дані неправильні дані, а 24 дозволи анульовані тому, що іноземець був включений до бази заборон на переміщення.



Ще вісім дозволів анульовано, оскільки спецслужби заборонили перебування цих громадян росії в Латвії.



Серед причин анулювання посвідок і такі як зміна роботодавця, переїзд на місце проживання в іншу країну, розлучення.



Станом на 12 серпня у громадян росії було 9189 тимчасових посвідок на проживання, з них 1820 було видано у зв'язку з інвестиціями. У громадян білорусі — 2432 тимчасові посвідки, з них 65 пов'язані з інвестиціями.



Станом на 12 серпня у 37 183 громадян росії – постійні посвідки на проживання.