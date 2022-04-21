Влада Кіпру анулює «золоті паспорти» ще чотирьох російських олігархів

Кабінет Міністрів Кіпру вирішив анулювати «золоті паспорти» ще чотирьох російських олігархів, пише місцеве видання Phileleftheros.
За даними газети, йдеться про Олега Дерипаску, Григорія Березкіна, Ігоря Кесаєва і Гульбахор Ісмаїлову — сестру Алішера Усманова, на яку він записав частину свого майна. Усі вони потрапили до списків санкцій Євросоюзу 8 квітня. Разом з ними громадянства втратять 11 їхніх близьких родичів.
Дерипаска і дві його дочки стали громадянами Кіпру в 2017 році, Ісмаїлова - в 2015-му. Березкін та Кесаєв були натуралізовані у 2012-му, у період президентства Димитріса Христофіаса (2008-2013). При цьому разом із Кесаєвим «золоті паспорти» видали дев'ятьом членам його сім'ї: дружині, дітям та онукам.
У середині квітня кіпрський уряд позбавив громадянства бізнесменів Михайла Гуцерієва, Олексія Кузьмічова, Вадима Мошковича, Олександра Пономаренка, а також їхніх дружин і дітей, які потрапили під санкції.
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