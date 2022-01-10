Влада Казахстану чинить тиск на журналістів, щоб приховати правду про протести - RSF

13:59 10 січень Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів"



Після початку масових протестів 2 січня, спричинених підвищенням цін на паливо, та після оголошення в Казахстані надзвичайного стану 5 січня, журналісти та ЗМІ, які намагаються висвітлити протести, зіткнулися з переслідуванням чинного режиму, пишуть правозахисники. Незалежні журналісти та ЗМІ зазнають великих труднощів із висвітленням безпрецедентних антиурядових протестів у Казахстані. Зокрема, влада вдається до довільних арештів, насильства з боку поліції, блокування телекомунікацій та Інтернету.Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Після початку масових протестів 2 січня, спричинених підвищенням цін на паливо, та після оголошення в Казахстані надзвичайного стану 5 січня, журналісти та ЗМІ, які намагаються висвітлити протести, зіткнулися з переслідуванням чинного режиму, пишуть правозахисники.



"Влада не шкодує зусиль, щоб контролювати інформацію про протести та обмежити висвітлення у ЗМІ", - заявила керівниця відділу RSF у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.



На її переконання, заворушення не мають бути приводом для цензури ЗМІ – швидше, навпаки.



Правозахисники закликали президента країни Касіма-Жомарта Токаєва негайно відновити доступ до Інтернету та заблокованих вебсайтів, а також дозволити журналістам працювати вільно, не боячись поліції, щоб вони могли висвітлювати протестний рух, який уже є "історичним за своїм розмахом".



У RSF уточнили, що місцеві силовики без жодних причин заарештували багатьох репортерів, які стали свідками насильства поліції проти демонстрантів.



Серед затриманих був Дархан Умірбеков, який висвітлював демонстрації у столиці Нур-Султані для Радіо Азаттік – казахської служби празького громадського мовника США Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL). Його затримали увечері 4 січня та протримали в поліції чотири з половиною години. Понад дві години журналісту не дозволяли зустрітися з адвокатом.



Також 4 січня ненадовго затримували голову бюро Алматинського бюро Радіо Азаттік Касіма Аманжола, хоча він ідентифікував себе журналістом.



У Мангістауському південно-західному регіоні, де почалися протести, після затримання групи демонстрантів, яких вони знімали, затримали трьох журналістів. Двох із них – репортерів місцевих "7 каналу" Даніяра Алімкула та "31 каналу" Нурболата Жанабекули – незабаром відпустили, проте репортерку однієї з газет Айжан Ауелбекову й надалі тримали в ув'язненні, розповіли її колеги.



У місті Орал редактора регіонального тижневика "Уральський тиждень" Лукпана Ахмедьярова кілька годин допитували про його нібито "причетність до екстремістської діяльності".



Крім цих довільних арештів, журналісти також зазнавали фізичних нападів та залякування. Так, у репортера новинного сайту Orda.kz Леоніда Расказова, який висвітлював протести в Алмати 4 січня, влучили гумовою кулею. Ще один медійник - Бек Байтасов отримав поранення обличчя внаслідок вибуху шумової гранати.



У той самий час журналісти також стали мішенню самих протестувальників, пише RSF. Зокрема, учасники однієї демонстрації намагалися схопити камеру співробітників інформаційного агентства KazTag та погрожували кинути в них бруківкою.



Також місцева влада тиснула на інтернет-ЗМІ – єдині медіа, які можуть забезпечити необмежене висвітлення новин у Казахстані.



Зокрема, Міністерство внутрішніх справ заблокувало доступ на вебсайти Orda.kz та KazTag у другій половині дня 4 січня після того, як вони опублікували статті про насильство з боку поліції.



Месенджери WhatsApp, Telegram та Signal перестали працювати увечері 4 січня. Інтернет був повністю припинений по всій країні близько 13 години 5 січня. До Мережі неможливо навіть підключитись за допомогою VPN або інших методів обходу. Доступ до Інтернету тимчасово відновлювали ввечері того ж дня – під час телезвернення Токаєва (станом на ранок 10 січня, в країні поступово почали відновлювати Інтернет. – ред.).