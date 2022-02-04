Влада Канади розглядає можливість залучення армії для розгону протестів антивакцинаторів

17:49 03 лютий Київ, Україна

У Канаді хочуть залучити військовослужбовців до придушення антивакцинаторних протестів. Про такі наміри заявила поліція канадської Оттави, пише The Guardian.



За словами начальника поліції Оттави Пітера Слолі, відомству не вистачає сил для розгону акцій протесту проти коронавірусних обмежень та обов'язкової вакцинації. Зокрема, офіцери не мають достатніх ресурсів, щоб прибрати парк вантажних машин, припаркованих активістами. Ще він вважає, що протестувальники мають зброю.



29 січня колони далекобійників після тижневої їзди Канадою прибули до канадської столиці. Рух назвали Конвой Свободи. Його створили на тлі вимоги уряду Джастіна Трюдо обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон Сполучених Штатів та Канади.