Влада Італії затримала рятувальний корабель з мігрантами

06:19 12 січень Київ, Україна

Влада сицилійського порту Трапані затримала рятувальне судно з мігрантами Ocean Viking після 11-годинної перевірки.



Про це повідомила група, яка управляє судном.



Пошуково-рятувальна група SOS Mediterranee розкритикувала так звану «надзвичайну перевірку», заявивши, що все гаразд.



Затримання відбулося через рік після того, як Ocean Viking повернувся в море після п'яти місяців, проведених в Італії заблокованим через передбачувані проблеми з безпекою.



Звичайна перевірка, проведена у понеділок співробітниками державного контролю порту Трапані, виявила окремі проблеми із реєстрацією контейнерних конструкцій на задній палубі Ocean Viking, йдеться у заяві групи.



Структури були додані два з половиною роки тому для укриття тих, хто вижив, і зберігання обладнання, додала група, наполягаючи на тому, що вони були «підтверджені всіма відповідними регулюючими органами».



"Ми шкодуємо про те, що наше судно продовжує піддаватися ретельній перевірці", - сказав Фредерік Пенар, операційний директор SOS Mediterranee.



«Ця інспекція стала шостим контролем держави порту, який зазнав Ocean Viking з моменту початку операцій у центральному Середземномор'ї в серпні 2019 року.



"Це призводить до нових затримок у відновленні нашої діяльності".



Десятки тисяч людей, які прагнуть дістатися Європи, щорічно перетинають центральне Середземномор'я, вирушаючи з Північної Африки на переповнених і старих човнах.

За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у 2021 році до берегів країни прибуло понад 67 тисяч мігрантів.



Загалом, за оцінками агентства ООН у справах біженців, близько 115 000 людей прибули торік морем до Італії, Греції, Іспанії, Кіпру і Мальти. Повідомляється, що понад 1800 людей загинули або зникли безвісти.