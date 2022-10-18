Влада Італії передала Україні новий пакет військової допомоги - Резніков

07:18 18 жовтня Київ, Україна

Італія відправила Збройним силам України новий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter-акаунті.



Чиновник подякував уряду Італії, а також міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги.



За словами українського міністра, цей пакет допоможе Києву значно посилити обороноздатність країни на тлі російської військової агресії.

"Україна високо цінує вашу допомогу", - додав Резніков.



Глава українського Міноборони не став озвучувати, яку військову допомогу передала Італія.



Як повідомлялося раніше, Німеччина, Чехія та Італія підготували нові пакети військової допомоги для України.