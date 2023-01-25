Влада Італії схвалила постачання озброєння Україні

Палата депутатів парламенту Італії у вівторок, 24 січня, схвалила декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.
Про це повідомляє Rai.
Таке рішення підтримали 215 італійських депутатів, проти висловилися 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили у Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування у парламенті Італії.
Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату росією, а щоб її закінчити.
Про це повідомляє Rai.
Таке рішення підтримали 215 італійських депутатів, проти висловилися 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили у Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування у парламенті Італії.
Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату росією, а щоб її закінчити.
Раніше стало відомо, що уряд Італії ухвалить шостий пакет військової допомоги Україні.
Зазначається, що в новий пакет увійдуть керовані ракети Aspide. Імовірно, йдеться про постачання чотирьох повних комплексів, кожен із яких буде оснащений 18 ракетами радіусом дії 20 км.
Зазначається, що в новий пакет увійдуть керовані ракети Aspide. Імовірно, йдеться про постачання чотирьох повних комплексів, кожен із яких буде оснащений 18 ракетами радіусом дії 20 км.
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