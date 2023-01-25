Влада Італії схвалила постачання озброєння Україні

08:38 25 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Rai.



Таке рішення підтримали 215 італійських депутатів, проти висловилися 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили у Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування у парламенті Італії.



Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату росією, а щоб її закінчити. Палата депутатів парламенту Італії у вівторок, 24 січня, схвалила декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.Про це повідомляє Rai.Таке рішення підтримали 215 італійських депутатів, проти висловилися 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили у Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування у парламенті Італії.Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату росією, а щоб її закінчити.

"Це рішення приймає не тільки цей уряд або ця країна, це рішення походить від міжнародного співтовариства, яке об'єдналося, щоб відповісти на крик про допомогу з боку нації, яка зазнала вторгнення іншої нації", - сказав він.

Раніше стало відомо, що уряд Італії ухвалить шостий пакет військової допомоги Україні.



Зазначається, що в новий пакет увійдуть керовані ракети Aspide. Імовірно, йдеться про постачання чотирьох повних комплексів, кожен із яких буде оснащений 18 ракетами радіусом дії 20 км.