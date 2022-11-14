Влада Іспанії продовжила перебування систем ППО Patriot в Туреччині

10:52 14 листопада Київ, Україна

У рамках місії НАТО Іспанія продовжила розгортання своєї системи ППО Patriot у Туреччині до червня 2023 року.



Про це повідомляє Hurriyet.



Міністерство оборони Іспанії 13 листопада повідомило Туреччину про своє рішення. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар подзвонив своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес і подякував їй за продовження розгортання Patriot.



У 2015 році Іспанія розгорнула свою систему ППО Patriot у південній провінції Адана для захисту повітряного простору Туреччини.



Раніше Німеччина, США та Нідерланди також розгорнули системи Patriot у Туреччині, але пізніше їх відкликали.



В цей час Іспанія є єдиною країною НАТО, яка продовжує розміщувати свої системи ППО на турецькій землі.



У 2012 році Анкара вимагала від НАТО розгортання систем протиповітряної оборони для відбиття сирійських ракетних атак.