Влада Іспанії продовжила перебування систем ППО Patriot в Туреччині

У рамках місії НАТО Іспанія продовжила розгортання своєї системи ППО Patriot у Туреччині до червня 2023 року.
Про це повідомляє Hurriyet.
Міністерство оборони Іспанії 13 листопада повідомило Туреччину про своє рішення. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар подзвонив своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес і подякував їй за продовження розгортання Patriot.
У 2015 році Іспанія розгорнула свою систему ППО Patriot у південній провінції Адана для захисту повітряного простору Туреччини.
Раніше Німеччина, США та Нідерланди також розгорнули системи Patriot у Туреччині, але пізніше їх відкликали.
В цей час Іспанія є єдиною країною НАТО, яка продовжує розміщувати свої системи ППО на турецькій землі.
У 2012 році Анкара вимагала від НАТО розгортання систем протиповітряної оборони для відбиття сирійських ракетних атак.
Про це повідомляє Hurriyet.
Міністерство оборони Іспанії 13 листопада повідомило Туреччину про своє рішення. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар подзвонив своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес і подякував їй за продовження розгортання Patriot.
У 2015 році Іспанія розгорнула свою систему ППО Patriot у південній провінції Адана для захисту повітряного простору Туреччини.
Раніше Німеччина, США та Нідерланди також розгорнули системи Patriot у Туреччині, але пізніше їх відкликали.
В цей час Іспанія є єдиною країною НАТО, яка продовжує розміщувати свої системи ППО на турецькій землі.
У 2012 році Анкара вимагала від НАТО розгортання систем протиповітряної оборони для відбиття сирійських ракетних атак.
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