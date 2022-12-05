Влада Ірану переглядає закон про обов'язкове носіння хіджабу

Влада Ірану, який намагається придушити протести, пов'язані з дрес-кодом, що тривали більше двох місяців, перегляне закон про обов'язкове носіння хіджабу для жінок.
Про це заявив генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері.
За словами Монтазері, парламент та судові органи Ірану вже працюють над цим питанням. Примітно, що вони перебувають під майже повним контролем консерваторів. Президент Ірану Ібрахім Раїсі раніше заявляв, що республіканські та ісламські засади країни закріплені в Конституції, проте є «гнучкі» способи реалізації.
Хіджаб став обов'язковим елементом дрес-коду для жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції. 16 вересня 2022 року в країні почалися протести, пов'язані із вбивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні, заарештованої нібито за порушення закону про носіння хіджабу. Внаслідок цього багато іранок також перестали носити його. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що під час протестів було заарештовано 14 тисяч осіб, включаючи дітей.
Іран визнав, що в ході протестів загинули близько 200 людей, і звернувся до росії за допомогою у придушенні народного повстання. Він попросив надати техніку для боротьби з протестами та направити радників для навчання. Дані влади Ірану відрізняються від інформації правозахисників: за словами останніх, під час протестів загинули близько 460 людей.
Про це заявив генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері.
За словами Монтазері, парламент та судові органи Ірану вже працюють над цим питанням. Примітно, що вони перебувають під майже повним контролем консерваторів. Президент Ірану Ібрахім Раїсі раніше заявляв, що республіканські та ісламські засади країни закріплені в Конституції, проте є «гнучкі» способи реалізації.
Хіджаб став обов'язковим елементом дрес-коду для жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції. 16 вересня 2022 року в країні почалися протести, пов'язані із вбивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні, заарештованої нібито за порушення закону про носіння хіджабу. Внаслідок цього багато іранок також перестали носити його. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що під час протестів було заарештовано 14 тисяч осіб, включаючи дітей.
Іран визнав, що в ході протестів загинули близько 200 людей, і звернувся до росії за допомогою у придушенні народного повстання. Він попросив надати техніку для боротьби з протестами та направити радників для навчання. Дані влади Ірану відрізняються від інформації правозахисників: за словами останніх, під час протестів загинули близько 460 людей.
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