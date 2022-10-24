Влада Ірану заперечує твердження про те, що іранські інструктори в Криму допомагали силам рф

19:32 24 жовтня Київ, Україна

Глава МЗС Ірану Насер Канані у понеділок спростував інформацію про те, що іранські інструктори перебували на тимчасово захоплених територіях України та допомагали російським силам.



Про це повідомляє AFP.



Коментуючи заяву Білого дому про участь у війні в Україні, Канані заявив: "Ми рішуче заперечуємо цю новину".



Він також звинуватив США у прагненні "відволікти громадську думку від руйнівної ролі, яку вони відіграють у війні в Україні, перебуваючи на одному боці конфлікту та інтенсивно експортуючи зброю та техніку в Україну".



Як відомо, росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.



У МЗС України заявили, що надання Іраном зброї росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та військових злочинів на території України.



Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном через використання росією іранських дронів проти України.