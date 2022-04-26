Влада Ірану готується помститися за смерть свого фізика-ядерника

13:09 28 листопада Київ, Україна

Після того, як під Тегераном в результаті теракту було вбито фізика-ядерника і його близьких родичів, в Ірані наростає хвиля обурення і бажання відплати. Як стало відомо, уряд країни не забарився з реакцією. За повідомленням агентства Mehr, радник верховного лідера Ірану Хосейн Дехган виступив із заявою, в якій влада Ірану обіцяє відповісти на вбивство глави організації досліджень і інновацій Міноборони країни Мохсена Фахрізаде.

"Ми обрушилися блискавкою на вбивць мученика", - заявив він. Також про те, що вбивство фізика-ядерника не залишиться без відповіді, заявив президент Ірану Хасан Роухані.

"Цей злочин не залишиться без відповіді, яка буде в потрібний час", - сказав він.

Нагадаємо, один з творців ядерної програми Ірану, вчений-ядерник Мохсен Фахрізаде був убитий під Тегераном напередодні. Спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф вважає, що до вбивства може бути причетний Ізраїль.