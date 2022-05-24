Влада Ірану готова до виплати компенсацій по збитому літаку МАУ

14:29 22 грудня Киев, Украина

Наближається до завершення розслідування катастрофи українського літака в Ірані, яка відбулася в січні цього року. Як стало відомо, уряд Ірану готовий до погашення збитків, нанесених в результаті аварії літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) відповідно до міжнародних норм. Про це у вівторок, 22 грудня, заявив офіційний представник іранського уряду Алі Рабії.

"Компенсації мають бути виплачені відповідно до міжнародних норм без дискримінації за ознакою громадянства", - заявив він.

Рабії додав, що "компенсації не скасовують судовий розгляд і кримінальну відповідальність".

Раніше заступник голови українського МЗС Євген Єнін заявляв, що іранська сторона відкликала свою пропозицію про виплати компенсацій сім'ям загиблих в катастрофі. Єнін зазначив, що переговори з Тегераном про розмір компенсацій не починалися.

Boeing 737 МАУ зазнав аварії 8 січня 2020 року через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана до Києва. В результаті катастрофи загинули 176 осіб, серед яких громадяни України, Ірану, Канади, Великобританії, Афганістану, Німеччини, Швеції.

Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони, прийнявши повітряне судно за "ворожу ціль".

До цього повідомлялося, що Іран готовий представити звіт про катастрофу з літаком МАУ.

Повідомлялося, що Канада оприлюднила звіт про розслідування катастрофи в Ірані літака МАУ. Звіт покроково описує реакцію уряду Канади на інформацію про загибель поблизу Тегерана пасажирського літака і ставить низку питань, на які повинна відповісти іранська сторона.