Влада Греції посилює COVID-карантин

Через різке зростання захворюваності на коронавірус серед молоді, влада Греції прийняла рішення посилити карантинні обмеження в країні.
Про це у вівторок, 6 липня, повідомило агентство Reuters.
За даними видання, нові заходи набудуть чинності з 8 липня.
Він пояснив, що влада знову пішла на такий крок, оскільки серед тих людей, що заразилися коронавірусом, спостерігається велика кількість молоді та осіб, які часто відвідують розважальні заходи.
За останніми даними, в Греції з населенням 10,3 мільйона осіб зафіксовано 429 тисяч випадків COVID-19, з них 407 тисяч закінчилися одужанням і 12,7 тисячі - смертю.
Нагадаємо, 14 травня Греція офіційно відкрилася для українських туристів, які при в'їзді в країну повинні надати паспорт вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або сертифікат про перенесену хворобу.
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