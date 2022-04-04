Влада Греції посилює COVID-карантин

11:35 07 липня Київ, Україна

Через різке зростання захворюваності на коронавірус серед молоді, влада Греції прийняла рішення посилити карантинні обмеження в країні.

Про це у вівторок, 6 липня, повідомило агентство Reuters.



За даними видання, нові заходи набудуть чинності з 8 липня.

"З 8 липня ресторани, бари, клуби і розважальні заклади працюватимуть тільки з сидячими клієнтами і відповідно до встановлених законодавством правил щодо місткості приміщень", - заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас.

Він пояснив, що влада знову пішла на такий крок, оскільки серед тих людей, що заразилися коронавірусом, спостерігається велика кількість молоді та осіб, які часто відвідують розважальні заходи.



За останніми даними, в Греції з населенням 10,3 мільйона осіб зафіксовано 429 тисяч випадків COVID-19, з них 407 тисяч закінчилися одужанням і 12,7 тисячі - смертю.



Нагадаємо, 14 травня Греція офіційно відкрилася для українських туристів, які при в'їзді в країну повинні надати паспорт вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або сертифікат про перенесену хворобу.