Влада ФРН планує легалізувати "рекреаційне" вживання канабісу

17:04 26 жовтня Київ, Україна

Уряд Німеччини розглянув питання легалізації "рекреаційного" вживання канабісу для дорослих.



Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, повідомляє німецьке видання The Local.



У законодавстві тепер не класифікуватимуть як наркотики канабіс та активний інгредієнт тетрагідроканабінол. Зокрема, придбання або зберігання до 30 грамів канабісу та обмежене вирощування канабісу у себе вдома більше не є нелегальним.



Дорослі німці зможуть купувати канабіс через спеціалізовані магазини з ліцензією та аптеки.



У правлячій коаліції соціал-демократів (SPD), Зелених і Вільних демократів вважають, що така легалізація створить безпечну альтернативу тим, хто зараз купує канабіс на чорному ринку, а також зменшить доходи організованих злочинних груп.



Законопроєкту для реалізації цього плану ще немає. Спочатку німецький уряд має встановити, чи не суперечить цей проєкт загальноєвропейському законодавству.



Зазначимо, що медичний канабіс у Німеччині легалізували у 2017 році, з низкою суворих застережень.