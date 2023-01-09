Влада ФРН має намір посилити закон про зброю

У зв'язку з заворушеннями в новорічну ніч і викритими планами угруповання "рейхсбюргерів" із захоплення влади в Німеччині федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер планує посилити закон про володіння зброєю в країні.
Як повідомила газета Süddeutsche Zeitung у неділю, 8 січня, законопроєкт Міністерства внутрішніх справ передбачає, зокрема, заборону на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю для приватних осіб.
У майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, який не визнає існування ФРН, будуть доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї, пише газета з посиланням на 48-сторінковий документ.
За посилення закону про зброю Фезер висловилася ще до заворушень напередодні Нового року.
У ніч проти 1 січня у низці міст Німеччини було скоєно напади на поліціянтів і пожежників, зокрема, із застосуванням петард і ракет. Особливо жорстокими вони були у деяких районах Берліна.
Однак після арешту 25 осіб з-поміж "рейхсбюргерів" дебати щодо закону про зброю отримали новий імпульс.
Більшість затриманих звинувачуються Федеральною прокуратурою у приналежності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему.
Як повідомила газета Süddeutsche Zeitung у неділю, 8 січня, законопроєкт Міністерства внутрішніх справ передбачає, зокрема, заборону на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю для приватних осіб.
У майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, який не визнає існування ФРН, будуть доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї, пише газета з посиланням на 48-сторінковий документ.
За посилення закону про зброю Фезер висловилася ще до заворушень напередодні Нового року.
У ніч проти 1 січня у низці міст Німеччини було скоєно напади на поліціянтів і пожежників, зокрема, із застосуванням петард і ракет. Особливо жорстокими вони були у деяких районах Берліна.
Однак після арешту 25 осіб з-поміж "рейхсбюргерів" дебати щодо закону про зброю отримали новий імпульс.
Більшість затриманих звинувачуються Федеральною прокуратурою у приналежності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему.
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