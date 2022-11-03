Влада Естонії заборонить володіти зброєю росіянам, що живуть на території країни

08:38 03 листопада Київ, Україна

Уряд республіки в середу, 2 листопада, схвалив заборону на володіння зброєю для громадян третіх країн, які там живуть. Тепер її слід розглянути парламенту.



За оцінкою естонської влади, запропонована норма торкнеться 1325 осіб, у володінні яких перебуває 3080 одиниць зброї. Більшість із тих, хто підпадає під обмеження, - громадяни росії та білорусі, які живуть в республіці.

"Сьогодні ми не можемо ризикувати тим, що громадяни іншої, ворожої держави мають дозвіл на носіння зброї і володіли нею", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

На його думку, вони можуть "відчути, що мають взятися за зброю" через "ідеологію або громадянську лояльність", захищаючи інтереси їхньої країни.

"Цим законом ми усуваємо такі ризики", - пояснив Ляенеметс.



Громадянам третіх країн відведуть рік на здачу зброї



Відповідно до законопроєкту, термін дії дозволів на зброю, виданих громадянам держав, які не входять до Євросоюзу та НАТО, закінчиться за рік. Після цього власники мають протягом одного року здати свою зброю. Інакше правоохоронці експропріюють її за середньоринковою ціною.



Видача нових дозволів на зброю після набрання чинності законом буде припинена. За даними МВС республіки, це станеться на початку 2023 року. Прийняттям документа чинний з липня новий уряд Естонії на чолі з прем'єр-міністром Каєю Каллас виконує одну з умов коаліційної угоди. Воно передбачає, що дозволи на зброю, видані громадянам росії та білорусі, мають бути визнані недійсними, а їхня подальша видача припиняється.