Влада Естонії заборонила водіям ввозити в країну російське паливо

Уряд Естонії заборонив водіям ввозити на територію країни бензин із росії в каністрах.
Про це повідомляє пресслужба уряду Естонії.
Про це повідомляє пресслужба уряду Естонії.
Керівник служби із заборон та обмежень, який представляє сферу захисту товариства при митному відділі Податково-митного департаменту, Пірет Тінкус зазначила, що нафтопродукти з росії забороняється з 6 лютого купувати, ввозити та передавати. Також до списку заборонених товарів входить паливо.
Виходячи з правових актів, мешканець ЄС може купити паливо у росії у разі, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію ЄС.
Тобто пасажир має право ввозити до Європейського Союзу паливо, що знаходиться у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у ньому.
Тобто пасажир має право ввозити до Європейського Союзу паливо, що знаходиться у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у ньому.
Вона наголосила, що заборона на ввезення товарів у каністрах під час в'їзду з росії діє однаково у всіх державах Балтії та Фінляндії.
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