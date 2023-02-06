Влада Естонії заборонила водіям ввозити в країну російське паливо

12:38 06 лютого Київ, Україна

Уряд Естонії заборонив водіям ввозити на територію країни бензин із росії в каністрах.



Про це повідомляє пресслужба уряду Естонії.

"Перехідний період санкцій, запроваджених Європейським Союзом щодо нафтопродуктів із російської федерації, завершується 5 лютого, а їхня закупівля та ввезення до Європейського Союзу будуть заборонені з понеділка", - йдеться у повідомленні.

Керівник служби із заборон та обмежень, який представляє сферу захисту товариства при митному відділі Податково-митного департаменту, Пірет Тінкус зазначила, що нафтопродукти з росії забороняється з 6 лютого купувати, ввозити та передавати. Також до списку заборонених товарів входить паливо.

"На сьогодні приблизно 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією мають 10-літрову каністру з паливом, крім стандартного заправленого паливного бака в машині", - зазначила вона.

Виходячи з правових актів, мешканець ЄС може купити паливо у росії у разі, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію ЄС.



Тобто пасажир має право ввозити до Європейського Союзу паливо, що знаходиться у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у ньому.

"До Європейського Союзу забороняється ввозити паливо в каністрі, яке було куплено в росії, оскільки таке ввезення не відповідає основній меті, тобто завершенню поїздки", - сказала Тінкус.

Вона наголосила, що заборона на ввезення товарів у каністрах під час в'їзду з росії діє однаково у всіх державах Балтії та Фінляндії.