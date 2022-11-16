Влада Чехії визнала росію країною з терористичним режимом

12:20 16 листопада Київ, Україна

Палата депутатів Чехії (нижня палата парламенту) прийняла ухвалу, в якій російський режим визнаний терористичним.



За проголосували 129 із 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху Свобода та пряма демократія (СПД).



У резолюції засуджується напад росії на Україну, російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких росія приєднала до себе окуповані території.



Як мовиться в документі, дії росії призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку цивільне населення".



Депутати парламенту Чехії також підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у військових та злочинах проти людяності, вчинених росією.