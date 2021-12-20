Влада Берліна категорично заборонила танцювати відвідувачам нічних клубів

14:05 04 грудень Київ, Україна

На тлі гучної в Києві «голодної туси», жорсткі заходи влади Берліна щодо танців у колі тусовщиків нічних закладів виглядають дуже правильними. Ці обмеження викликало небувале зростання смертності від коронавірусу в Німеччині.

У рамках нового пакету обмежувальних заходів на фоні боротьби з коронавірусом керівництво німецької столиці, Берліна, вирішило не закривати поки що дискотеки та нічні клуби, але заборонило там танцювати.

"Загалом танцювальні розважальні заходи заборонені, але самі заклади не закриваються. Це означає, що клуби та дискотеки можуть продовжувати роботу, вони, як правило, надають послуги гастрономії, але танцювати не можна", - пояснив рішення столичної влади глава канцелярії Берліна Крістіан Геблер.

Відповідна заборона діятиме поки що з 8 грудня по 2 січня наступного року. У цей період танцювати дозволено на відкритому повітрі, але лише для власників COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, у ФРН посилили правила для нещеплених від COVID-19. Так, невакцинованим жителям країни заборонили ходити до магазинів, кафе та кінотеатрів.