Влада Берліна категорично заборонила танцювати відвідувачам нічних клубів

На тлі гучної в Києві «голодної туси», жорсткі заходи влади Берліна щодо танців у колі тусовщиків нічних закладів виглядають дуже правильними. Ці обмеження викликало небувале зростання смертності від коронавірусу в Німеччині.
У рамках нового пакету обмежувальних заходів на фоні боротьби з коронавірусом керівництво німецької столиці, Берліна, вирішило не закривати поки що дискотеки та нічні клуби, але заборонило там танцювати.
Відповідна заборона діятиме поки що з 8 грудня по 2 січня наступного року. У цей період танцювати дозволено на відкритому повітрі, але лише для власників COVID-сертифікатів.
Нагадаємо, у ФРН посилили правила для нещеплених від COVID-19. Так, невакцинованим жителям країни заборонили ходити до магазинів, кафе та кінотеатрів.
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