Влада Білорусі намагається позбавити опозицію ЗМІ, закривши портал Tut.by

Боротьба білоруської влади з проявами демократії в країні триває. Цього разу Міністерство інформації Білорусі вирішило перекрити потік новин, що виходить від опозиційних сил. Через суд влада має намір закрити роботу неугодного для Лукашенка, але одного з найпопулярніших серед народу новинних порталів країни - мережевого видання tut.by/">Tut.by.

Підставою для позову стали винесені раніше Мінінформом попередження. Їх, починаючи з 7 серпня, було чотири, в тому числі матеріали щодо порушень на президентських виборах і про затримання дочки редактора видання.

Якщо позов буде задоволений, Tut.by позбудеться статусу ЗМІ. Цей статус дозволяє співробітникам видання "на законних підставах бути присутніми в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію".

Суд за позовом про статус Tut.by пройде 8 жовтня.

При цьому Tut.by зможе продовжити свою роботу, заявили в виданні. "Ця процедура не передбачає блокування сайту", - наголошується в повідомленні. Засідання за позовом пройде 8 жовтня в Економічному суді Мінська.

Реєстрація інтернет-ресурсу як ЗМІ є в Білорусі добровільною. Tut.by заснований у 2000 році, а в статусі ЗМІ портал був зареєстрований у січні 2019 року. Видання активно висвітлює протести після виборів президента, переможцем яких ЦВК назвала Олександра Лукашенка.