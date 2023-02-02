Влада Австрії видала підсанкційним росіянам візи для участі в ПА ОБСЄ

10:25 02 лютого Київ, Україна

Австрія погодила видачу віз підсанкційним членам російської делегації на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Про це ЗМІ повідомили у Міністерстві закордонних справ Австрії.



У вівторок австрійське видання Der Standard повідомило, що Австрія "дозволить в'їзд до країни численним політикам та великій групі російських журналістів" для участі у засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні.



За даними Der Standard, усі заявлені на сьогодні члени делегації з росії перебувають у списках санкцій Європейського Союзу - зокрема, голова делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький, відомі заявами на підтримку війни проти України.



У коментарі ЗМІ Міністерство закордонних справ Австрії підтвердило, що росіянам видали візи, і пояснило, що це є "юридичним зобов'язанням з боку Австрії як держави, що приймає".

"Австрія уклала з ОБСЄ угоду про офіційну штаб-квартиру, і тому, згідно з міжнародним правом, зобов'язана надавати в'їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ", - кажуть у відомстві.



Щодо того, що більшість членів делегації росіян ПА ОБСЄ перебувають у списку санкцій Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що "санкції ЄС передбачають виключення із заборони на в'їзд саме для таких випадків - тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій".