Влада Албанії вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Албанія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном у відповідь на потужну кібератаку проти урядової цифрової інфраструктури за вказівкою Тегерана.
Про це оголосив прем'єр-міністр Еді Рама у середу, 7 вересня.
Він зазначив, що 15 липня цього року цифрова інфраструктура державних відомств Албанії зазнала потужної кібератаки, наслідком якої було її руйнування та викрадення даних. Рама оцінив завдану шкоду як "незначну", в порівнянні з початковим задумом зловмисників. Усі системи вдалося відновити, "незворотного стирання даних не відбулося".
Він зазначив, що 15 липня цього року цифрова інфраструктура державних відомств Албанії зазнала потужної кібератаки, наслідком якої було її руйнування та викрадення даних. Рама оцінив завдану шкоду як "незначну", в порівнянні з початковим задумом зловмисників. Усі системи вдалося відновити, "незворотного стирання даних не відбулося".
За його словами, серед цих чотирьох команд одна раніше займалася кібератаками проти Ізраїлю, Саудівської Аравії, Йордану, ОАЕ, Кувейту та Кіпру.
Прем'єр зазначив, що про висновки розслідування було поінформовано стратегічних союзників Албанії та фахівці поділилися з ними доказами.
Прем'єр зазначив, що про висновки розслідування було поінформовано стратегічних союзників Албанії та фахівці поділилися з ними доказами.
Як уточнює Балканський оглядач, кібератака відбулася незадовго до Світового саміту вільного Ірану, пов'язаного з іранською опозицією, який мав відбуватися в Албанії 23-24 липня. Форум скасували за день до події через можливі терористичні загрози.
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