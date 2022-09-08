Влада Албанії вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном

07:48 08 вересня Київ, Україна

Албанія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном у відповідь на потужну кібератаку проти урядової цифрової інфраструктури за вказівкою Тегерана.





Він зазначив, що 15 липня цього року цифрова інфраструктура державних відомств Албанії зазнала потужної кібератаки, наслідком якої було її руйнування та викрадення даних. Рама оцінив завдану шкоду як "незначну", в порівнянні з початковим задумом зловмисників. Усі системи вдалося відновити, "незворотного Про це оголосив прем'єр-міністр Еді Рама у середу, 7 вересня.Він зазначив, що 15 липня цього року цифрова інфраструктура державних відомств Албанії зазнала потужної кібератаки, наслідком якої було її руйнування та викрадення даних. Рама оцінив завдану шкоду як "незначну", в порівнянні з початковим задумом зловмисників. Усі системи вдалося відновити, "незворотного стирання даних не відбулося".

"У співпраці з партнерськими агентствами, що займаються протидією підривній кібердіяльності та направили свої команди фахівців у Тирану, вдалося встановити без жодного сумніву, що атаки 15 липня були діями не якихось незалежних груп кіберзлочинців, а актом державної агресії. Поглиблене розслідування надало нам підтвердження того, що кібератаку проти нашої країни було організовано та спонсоровано Ісламською Республікою Іран, яка залучила для атаки проти Албанії чотири групи", – заявив Еді Рама.

За його словами, серед цих чотирьох команд одна раніше займалася кібератаками проти Ізраїлю, Саудівської Аравії, Йордану, ОАЕ, Кувейту та Кіпру.



Прем'єр зазначив, що про висновки розслідування було поінформовано стратегічних союзників Албанії та фахівці поділилися з ними доказами.

"З огляду на це Рада міністрів вирішила невідкладно розірвати дипломатичні зв'язки з Іраном. Про рішення офіційною нотою повідомили посольство Ірану, яке просять протягом 24 годин залишити територію Албанії, включаючи весь дипломатичний та адміністративно-технічний персонал та охорону. Це радикальний захід, якого ми не хотіли, але який вимушений і повністю пропорційний серйозності та небезпеці кібератаки, яка загрожувала паралічем держслужб, руйнуванням систем та викраденням даних та електронної комунікації держвідомств", – підкреслив Еді Рама.

Як уточнює Балканський оглядач, кібератака відбулася незадовго до Світового саміту вільного Ірану, пов'язаного з іранською опозицією, який мав відбуватися в Албанії 23-24 липня. Форум скасували за день до події через можливі терористичні загрози.