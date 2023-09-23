Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту до Канади

11:46 23 вересня Київ, Україна

Підбиваючи підсумки візиту до Канади, президент Зеленський зазначив, що окрім додаткової військової допомоги, яку отримає Україна від Канади, на зустрічі з Трюдо обговорювалося також питання компенсації росією збитків, які вона завдала Україні.

Він повідомив, що Україна отримала новий пакет оборонної підтримки – бойові бронемашини та броньовані машини для евакуації.

"Докладно обговорили посилення нашого повітряного щита. Надзвичайно ціную рішення Канади приєднатися до підготовки пілотів для літаків F-16", - зазначив Зеленський.

Він також згадав про оновлену Угоду про вільну торгівлю, яка має стати базою для відновлення України.

"Обговорили також різні аспекти нашої Формули світу. Серед іншого те, що стосується справедливості - засудження росії за агресію та компенсацію всіх завданих нею збитків", - розповів глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, уряд Канади закупить для потреб України нову партію ракет для систем ППО.

Зеленський подякував Канаді за підтримку України, зазначивши, що країна є одним із найбільших донорів.

Раніше повідомлялося, що Україна та Канада розширили угоду про вільну торгівлю.

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