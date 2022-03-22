Володимир Машкова звинуватив свою дочку Марію Машкову у «зраді» за антивоєнну позицію

17:17 22 березня Київ, Україна





Машкова, яка кілька років живе в США, заявила, що батько попросив її «негайно повернутися до Росії разом із дочками, бути доброю. Актриса Марія Машкова, дочка актора Володимира Машкова, розповіла , що батько звинуватив її у «зраді» за антивоєнну позицію.. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю CNN.Машкова, яка кілька років живе в США, заявила, що батько попросив її «негайно повернутися до Росії разом із дочками, бути доброю.

росіянкою, вибачитися за зраду, бути з російським народом, щоб допомагати боротися з українськими "нацистами"».

"Той факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдане, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз зазнають українські люди, помираючи", - сказала в інтерв'ю Марія.

Актриса додала, що відповіла батькові відмовою та не впевнена, що тепер зможе повернутися до Росії.



Актор Володимир Машков публічно підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» в Україні. 18 березня він виступив на провладному мітингу-концерті, присвяченому роковинам анексії Криму.