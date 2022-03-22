Володимир Машкова звинуватив свою дочку Марію Машкову у «зраді» за антивоєнну позицію

Актриса Марія Машкова, дочка актора Володимира Машкова, розповіла , що батько звинуватив її у «зраді» за антивоєнну позицію.. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю CNN.
Машкова, яка кілька років живе в США, заявила, що батько попросив її «негайно повернутися до Росії разом із дочками, бути доброю.
Машкова, яка кілька років живе в США, заявила, що батько попросив її «негайно повернутися до Росії разом із дочками, бути доброю.
росіянкою, вибачитися за зраду, бути з російським народом, щоб допомагати боротися з українськими "нацистами"».
Актриса додала, що відповіла батькові відмовою та не впевнена, що тепер зможе повернутися до Росії.
Актор Володимир Машков публічно підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» в Україні. 18 березня він виступив на провладному мітингу-концерті, присвяченому роковинам анексії Криму.
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