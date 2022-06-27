Власникам "антикризового" авто Lada Granta заборонено виїжджати на ньому з росії

08:10 27 червня Київ, Україна

На спрощеній версії Lada Granta, яка випускається без подушок безпеки, антиблокувальної системи (ABS) та електричних склопідйомників, не можна буде виїхати з росії — нікуди, окрім білорусі.

Про це повідомляє "Лада.Онлайн" з посиланням на джерело в дилерській мережі Lada.



Купуючи Lada Granta Classic такої модифікації тепер потрібно підписати угоду про обмеження на виїзд за кордон. Справа в тому, що через знижений екологічний клас на такому автомобілі можна пересуватися тільки на території росії, а також тих країн, з якими є двосторонні домовленості з цього приводу. Нині їх досягнуто лише з білоруссю.



Також для покупки Lada Granta Classic потрібно підписати документ про те, що автомобіль не обладнаний тривожною кнопкою ЕРА-ГЛОНАСС, та зобов'язання щодо її встановлення. Через дефіцит електронних компонентів уряд дозволив обходитися без системи, яка служить для виклику екстрених служб при ДТП ще наприкінці 2021 року.



АвтоВАЗ відновив випуск Lada Granta Classic у спрощеній комплектації після виходу із простою 8 червня. На нових машинах встановили 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 90 кінських сил і механічну коробку передач. Екологічний клас автомобіля було знижено до стандарту Євро-2.