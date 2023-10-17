Візит Байдена до Ізраїлю не вплине на наземну операцію в Газі – представник ЦАХАЛ

10:36 17 жовтня Київ, Україна

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що військові не очікують, що візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю 18 жовтня затримає чи ускладнить наземну операцію у Газі.
 
Про це пише видання The Times of Israel.
"Я думаю, що президент також сказав, що "Хамас має бути знищений", і це саме наша військова ціль", - сказав підполковник Джонатан Конрікус в інтерв'ю CNN.
Як пише видання, візит Байдена у воєнний час стане демонстрацією беззастережної підтримки Вашингтоном Єрусалиму після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Байден стане першим главою держави, який відвідав Ізраїль з моменту початку конфлікту. Минулого тижня він виступив із промовою, в якій засудив напад ХАМАСу.

Раніше Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.