Візит Байдена до Ізраїлю не вплине на наземну операцію в Газі – представник ЦАХАЛ

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що військові не очікують, що візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю 18 жовтня затримає чи ускладнить наземну операцію у Газі.
Про це пише видання The Times of Israel.
Як пише видання, візит Байдена у воєнний час стане демонстрацією беззастережної підтримки Вашингтоном Єрусалиму після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Байден стане першим главою держави, який відвідав Ізраїль з моменту початку конфлікту. Минулого тижня він виступив із промовою, в якій засудив напад ХАМАСу.
Раніше Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.
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