Віртуальна зустріч Байдена з лідерами G7: способи забезпечення миру на Близькому Сході

07:46 23 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден провів віртуальну зустріч із лідерами Німеччини, Франції, Сполученого Королівства, Канади та Італії для обговорення війни Ізраїлю та ХАМАС.

Згідно з інформацією, опублікованою агентством Reuters у неділю, 22 жовтня, політики обговорили заходи щодо запобігання поширенню військового конфлікту на сусідні регіони Близького Сходу. Під час зустрічі було обговорено способи забезпечення миру та стабільності.

Після дзвінка з представниками Групи Семи (G7) президент Байден провів розмову з Папою Римським. У ході цієї бесіди вони обговорили "необхідність запобігти ескалації в регіоні та працювати над міцним миром на Близькому Сході".

Президент Байден також зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, щоб обговорити війну на Близькому Сході.

Востаннє президент США скликав G7 після повномасштабного вторгнення росії в Україну.