Віктора Орбана викрили у брехні та звинуватили за небезпечну підтримку путіна

13:24 16 жовтня Київ, Україна

Мер угорської столиці, міста Будапешт, Гергей Корачонь у суботу, 15 жовтня, різко критикував уряд Угорщини та його главу Віктора Орбана. Він звинуватив прем'єр-міністра країни, якого називають другом путіна, у брехні про користь купівлі газу в росії. Відповідна заява з'явилася на Facebook-сторінці мера Будапешта.

Гергей Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.

"Те, що траплялося багато разів в угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, не тільки – хоча цього було б достатньо – морально невиправдано, а й економічно шкідливо. Тому що дешевий російський газ – це брехня”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що домовленості Орбана з путіним лише шкодять країні та не приносять користі угорцям.

"Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була урізана за довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеного влітку минулого року, який не має жодного відношення ні до війни, ні до санкцій, що ні в якому разі не стосується торгівлі газом. Тому ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику уряду. Ми повинні вийти з тіні путіна, ми повинні перейти від викопної енергії до відновлюваної", - наголосив Корачонь.

Він додав, що угорці мають обрати енергонезалежність замість енергозалежності.