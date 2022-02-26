Віцепрем'єром Бельгії стала жінка-трансгендер

11:31 05 жовтень Київ, Україна

У Бельгійський уряд на посаду віцепрем'єр-міністра призначена 57-річна жінка-трансгендер , це перший випадок за всю історію ЄС.

"Відкритий трансгендер Петра Де Суттер, колишній депутат Європарламенту, була призначена в уряд від Фламандської Партії Зелених. Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Де Суттер на своїй сторінці в Тwitter, вона пишається, що в Бельгії та в більшості країн ЄС "гендерна приналежність не є проблемою". Політик також висловила надію, що її призначення стане прикладом для країн, де ситуація залишається іншою.



Петра Де Суттер - що про неї відомо

За фахом Де Суттер є гінекологом, вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету.

Протягом політичної кар'єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію і була активною учасницею руху ЛГБТ, але постійно підкреслювала, що її сприйняття в суспільстві не повинно обмежуватися її гендерною приналежністю.

У 40 років вона вирішила повністю стати жінкою.

З 2019 року є членом Європейського парламенту.

Новий уряд Бельгії прийняв присягу перед королем Філіпом 1 жовтня і став першим повноцінним федеральним кабінетом за останні два роки. Перед цим Бельгія встановила новий світовий рекорд життя без повноцінного уряду - 653 дні.