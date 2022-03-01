Вітрова енергетика Великобританії. Розвиток семимильними кроками

06:32 09 жовтень Київ, Україна

Лондон планує виділити 160 млн фунтів (близько $206 млн) на переоснащення інфраструктури портів і прибережних регіонів, де існує потенціал для розвитку морської вітрової енергетики. Про це повідомляє Engineer.



Очікується, що до 2030 субсидії уряду призведуть до появи близько 2000 робочих місць для будівельних професій і підтримають безпосередньо або опосередковано до 60 000 робочих місць в портах, на фабриках і у постачальників.



Далі плани уряду включають збільшення обсягу вироблення відновлюваної енергії до наступного аукціону, який почнеться в кінці 2021. Також влада має намір створити нові робочі місця в сфері виробництва компонентів для морської вітроенергетики.



"Наші моря мають величезний потенціал щодо забезпечення наших будинків і населених пунктів дешевою зеленою енергією, і ми вже лідируємо в використанні її переваг, - заявив Джонсон. - Тепер, коли ми стали "будувати краще", ми повинні будувати зеленіше. Тому ми ставимо перед країною амбітні плани і інвестуємо у вітрову енергію для прискорення прогресу до нульової емісії в 2050 році".



Також у Великобританії планують звернути більшу увагу й на інші види енергії: геотермальну, сонячну, гідроенергію, біомасу, виробництво водню, а також покращувати стандарти зведення будівель.