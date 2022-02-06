Весь світ стежив за порятунком маленького Райана з 32-метрової криниці

12:03 06 лютий Київ, Україна

Майже п'ять днів весь світ, пригорнувшись до екранів, стежив за операцією порятунку маленького хлопчика з Марокко. Нещастя сталося 1 лютого. Граючи на вулиці, п'ятирічний хлопчик впав у 32-метрову криницю.

Коли Райана виявили у вузькому колодязі, туди спустили камеру, яка показала, що дитина жива, але травмована. Спуститися за хлопчиком у цю дуже вузьку криницю було неможливо, тому дитині спустили воду для пиття та трубку з киснем для дихання.

Щоб дістатися дитини, рятувальники почали рити паралельну яму, щоб потім пробитися в колодязь. Рятувальні роботи не припинялися на мить. У них брали участь десятки людей, від рятувальників до лікарів. Були задіяні служби цивільної оборони та НС.

Сотні людей були присутні на місці. А в Twitter став найпопулярнішим хештег #SaveRayan (Зберегти Райана).

Рятувальникам вдалося дістати Райана з криниці живим. Але незважаючи на термінову медичну допомогу, яку було надано дитині, він помер від травми голови, отриманої під час падіння.