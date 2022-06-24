Верховний суд США скасував ухвалу, яка легалізувала аборти в країні

Верховний суд США, розглядаючи справу "Доббс проти жіночої організації охорони здоров'я Джексона", скасував рішення у справі "Роу проти Вейда" від 1973 року, яке визнало конституційним право на аборт.
Про це йдеться в ухвалі суду.
Верховний суд США, розглядаючи у 1973 році справу Роу проти Вейда, ухвалив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням доти, доки плід не стане життєздатним. Під життєздатністю мається на увазі автономність, "здатність існувати поза материнським організмом, у тому числі за медичної підтримки".
Рішення Верховного суду, яке фактично скасовує право на аборт, було ухвалено у справі, що стосується штату Міссісіпі, де хочуть відновити закон про заборону абортів після 15 тижнів вагітності. Закон там заблокував суд нижчої інстанції.
Як зазначає ВВС, суд виніс рішення на користь штату більшістю голосів – шістьма проти трьох.
Інформація про те, що Верховний суд США планує ухвалити саме таке рішення, з'явилася у травні. Експерти вказували, що половина штатів дуже обмежить або повністю заборонить аборти, що вплине на життя 36 мільйонів жінок репродуктивного віку.
У той самий час губернатори-демократи кількох штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Мексико та Мічиган, оголосили про плани закріпити права на аборт у своїх конституціях.
Починаючи з 2019 року, низка американських штатів ухвалила закони, якими обмежили право жінок на аборт. Один із найжорсткіших прийняли сенатори штату Алабама. Переривання вагітності у штаті згідно з документом вважається злочином на будь-якому терміні. У Техасі, наприклад, аборти заборонили проводити після шести тижнів вагітності.
Нагадаємо, що доступ до абортів є одним із важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки, а тому Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги з переривання вагітності для кожної жінки, яка цього потребує.
Про це йдеться в ухвалі суду.
Верховний суд США, розглядаючи у 1973 році справу Роу проти Вейда, ухвалив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням доти, доки плід не стане життєздатним. Під життєздатністю мається на увазі автономність, "здатність існувати поза материнським організмом, у тому числі за медичної підтримки".
Рішення Верховного суду, яке фактично скасовує право на аборт, було ухвалено у справі, що стосується штату Міссісіпі, де хочуть відновити закон про заборону абортів після 15 тижнів вагітності. Закон там заблокував суд нижчої інстанції.
Як зазначає ВВС, суд виніс рішення на користь штату більшістю голосів – шістьма проти трьох.
Інформація про те, що Верховний суд США планує ухвалити саме таке рішення, з'явилася у травні. Експерти вказували, що половина штатів дуже обмежить або повністю заборонить аборти, що вплине на життя 36 мільйонів жінок репродуктивного віку.
У той самий час губернатори-демократи кількох штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Мексико та Мічиган, оголосили про плани закріпити права на аборт у своїх конституціях.
Починаючи з 2019 року, низка американських штатів ухвалила закони, якими обмежили право жінок на аборт. Один із найжорсткіших прийняли сенатори штату Алабама. Переривання вагітності у штаті згідно з документом вважається злочином на будь-якому терміні. У Техасі, наприклад, аборти заборонили проводити після шести тижнів вагітності.
Нагадаємо, що доступ до абортів є одним із важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки, а тому Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги з переривання вагітності для кожної жінки, яка цього потребує.
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