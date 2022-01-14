Верховний лідер Ірану розкритикував мир між Ізраїлем і ОАЕ

19:06 01 вересень Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) зрадили ісламський світ і палестинців, уклавши угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем, вважає верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

На думку Хаменеї, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо будуть пам'ятати завжди, оскільки вони "дозволили сіоністському режиму закріпитися в регіоні та забули про Палестину".



Верховний лідер Ірану висловив надію, що "еміратці прокинуться та компенсують те, що вони зробили".





