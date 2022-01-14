Верховний лідер Ірану розкритикував мир між Ізраїлем і ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) зрадили ісламський світ і палестинців, уклавши угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем, вважає верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
На думку Хаменеї, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо будуть пам'ятати завжди, оскільки вони "дозволили сіоністському режиму закріпитися в регіоні та забули про Палестину".
Верховний лідер Ірану висловив надію, що "еміратці прокинуться та компенсують те, що вони зробили".
Верховний лідер Ірану висловив надію, що "еміратці прокинуться та компенсують те, що вони зробили".
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