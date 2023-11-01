Угорщина заборонила відвідувати виставку World Press Photo підліткам через фото з ЛГБТ

15:08 01 листопада Київ, Україна

В Угорщині заборонили відвідування виставки World Press Photo у Будапешті для осіб, молодших за 18 років, через наявність фотографій, що зображують літніх філіппінців, що належать до ЛГБТ-спільноти, повідомляє AP.



Набір із п'яти фотографій, створених філіппінською фотожурналісткою Ханною Рейєс Моралес, викликав невдоволення ультраправих депутатів, які звернулися зі скаргою до Міністерства культури Угорщини. Відомство стверджує, що ці знімки порушують закон Угорщини щодо заборони "демонстрації та пропаганди" гомосексуальності серед неповнолітніх.



Тепер навіть за згодою батьків особи віком до 18 років не можуть відвідувати виставку. Фотографії Ханни Рейєс Моралес документують життя літніх ЛГБТ-людей на Філіппінах, зокрема, є зображення чоловіків у сукнях та з макіяжем.



Щорічно понад 4 мільйони відвідувачів з усього світу, зокрема студенти, відвідують престижну всесвітню фотовиставку у Національному музеї Угорщини у Будапешті. Ця виставка покликана продемонструвати визначну фотожурналістику та висвітлити візуально важливі події для глобальної аудиторії.



Виконавча директорка World Press Photo Джоумана Ель Зейн Хоурі висловила занепокоєння тим, що вибір фотографій став об'єктом уваги уряду Угорщини. Це перший випадок цензури виставки у країнах Європи, згідно з повідомленням Хоурі.