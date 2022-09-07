Угорщина погодилася пів року не блокувати санкції проти росії - ЗМІ

18:55 07 вересня Київ, Україна

Угорщина погодилася тимчасово не блокувати продовження санкцій ЄС проти росії, але планує винести свої умови на обговорення через пів року.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter-акаунті в середу, 7 вересня.

"Угорщина щойно повідомила представникам ЄС, що вони погодяться продовжити санкції на шість місяців, але винесуть це питання до робочих груп і коли відбудеться наступний перегляд (продовження санкцій ЄС, - ред.) у березні (2023 року, - ред.)", - розповів він.

Нагадаємо, Угорщина вимагала виключити з "чорного" списку трьох російських олігархів - Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Інакше вона погрожувала заблокувати продовження деяких частин режиму санкцій ЄС проти росії.



Угорщина також просила зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими банками росії, які нині перебувають під санкціями.



Угорщина також не підтримує запровадження візових обмежень для росіян і не підтримує розширення санкцій щодо росії.