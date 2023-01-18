Угорщина знову намагається вивести російських олігархів з-під санкцій

10:07 18 січня Київ, Україна

Будапешт вкотре вимагав виключити 9 осіб, серед яких російські олігархи, із списку санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Угорщина вимагає виключити зі списку наближених до путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила після політичного тиску.



Тепер Угорщина також прагне виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна та В'ячеслава Кантора.



Офіційний журнал ЄС називає Усманова прокремлівським олігархом із особливо тісними зв'язками з президентом росії володимиром путіним. Його називають одним із "улюблених олігархів путіна" і розглядають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.

Авен є одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з володимиром путіним у кремлі. Він діє незалежно від президента.



Рашнікова було додано до списку у березні, і Брюссель назвав його провідним російським олігархом, який є власником та головою ради директорів компанії Магнітогорський металургійний комбінат (ММК). ММК — один із найбільших платників податків росії.



Мазепін, який є власником і генеральним директором компанії з виробництва мінеральних добрив «Уралхім», за даними ЄС, є членом найближчого оточення володимира путіна та одним із провідних бізнесменів, які працюють у секторах економіки, що забезпечують суттєве джерело доходів для уряду росії.



Його син-гонщик Микита Мазепін до введення санкцій ЄС у березні був членом команди Haas Formula 1 Team і був включений до списку через його тісний зв'язок із батьком.



Кантор, який потрапив під санкції у квітні, очолює Групу «Акрон» — одного з найбільших у росії виробників добрив. За даними Брюсселя, Кантор неодноразово відкрито заявляв про свою підтримку та дружбу з президентом путіним і підтримує добрі стосунки із кремлем.



Березкін в офіційному журналі ЄС згадувався як провідний російський бізнесмен і вважається поплічником президента володимира путіна.